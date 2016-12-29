Мужчина угрожал взорвать Пулково, если гости не разойдутся

В петербургском аэропорту искали взрывное устройство

Накануне вечером, около десяти часов 4 января 2017 года, в течение трех часов полицейские и кинологи проверяли все три терминала петербургского аэропорта Пулково и сказал, что хочет "побыть дома один". А если его не оставят в покое, мужчина пригрозил взорвать ближайший привод (пост установки навигационных приборов аэропорта).

Как сообщается, взрывное устройство в петербургском аэропорту искали до полуночи. При этом эвакуацию посетителей и сотрудников Пулково проводить не стали. Никаких подозрительных предметов или следов взрывчатых веществ обнаружено не было.

Автора анонимного звонка пока установить не удалось. Однако известно, что звонок с угрозой заминировать аэропорт Пулково был сделан со стационарного телефона. Кроме того, судя по специфическому лексикону, мужчина, который звонил с сообщением об угрозе взрыва, имеет какое-то отношение к летным профессиям или, по крайней мере, хорошо знаком со внутренним устройством аэропорта.

Видео: архив