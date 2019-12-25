В Ленобласти школьник-хулиган сообщил о заминировании школы

В отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении.

Девятиклассник из Выборгского района Ленобласти сообщил о взрывных устройствах в школе Приозерского района. В отношении его матери возбудили административное дело, стало известно Piter.tv.

Днём 9 ноября в дежурную часть ОМВД России по Приозерскому району поступил звонок с сообщением о заминировании школы. В Приозерске были осмотрены 22 школы, взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено, эвакуация не проводилась.

Установлено, что из хулиганских побуждений звонил 15-летний ученик 9 класса, проживающий в Выборгском районе Ленобласти. Подросток был доставлен в отделение полиции. В отношении матери мальчика составлен протокол об административном правонарушении по ст.5.35 КоАП РФ (Неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

Фото: Piter.tv