Минобороны Румынии устанавливает причину произошедшего.

Утром 20 сентября на гражданском судне в Черном море недалеко от румынского морского порта Сулина произошел взрыв. Соответствующее заявление сделали представители СМИ Euronews-Romania. Известно, что указанный объект расположен на одном из рукавов Дуная в непосредственной близости от акватории Черного моря, а рядом с эти местом находится государственная граница с Украиной. На гражданском судне в Черном море у берегов Румынии произошел взрыв. На борту находились 12 человек, двое из них пострадали при взрыве. Сейчас все члены экипажа находятся на медицинском осмотре. Причины произошедшего в текущий момент не установлены. Ранее российское министерство по иностранным делам предупреждало мировую общественность о том, что в акватории региона могут дрейфовать украинские мины.

Известно, что иностранный корабль Seama шел под флагом западноафриканской страны Того. Он перевозил цементпо информации от издания Adevalur. Представитель зонального штаба порта Тулча, расположенного выше по течению Дуная Дан Ичим уведомил СМИ о том, что администрация порта начала расследование причин инцидента.

МИД РФ возложил ответственность на Украину и Запад за экологические последствия конфликта.

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