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Заботливое видео из Владивостока: Собаку хозяин катал на качелях и каруселях

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Очевидцы сняли на видео насыщенную прогулку собаки с хозяином

dpskontrol_125rus

 Всем нам привычна картина, когда маленькие дети выбегают во двор и прямиком на детскую площадку кататься на горках, каруселях и качелях. Но, по всей видимости, не только малыши любят подобные развлечения.

Очевидец запечатлел на видео в поселке Новый во Владивостоке необычную прогулку мужчины и его собаки. По словам автора, собака сама изъявила желание покататься на качельках - карусельках. Ну а хозяин не смог устоять и терпеливо катал своего питомца. Автор видео сообщает, что собака еще и прокатилась с горки, только из-за растущих деревьев это действо снять не удалось.

В комментариях к видео пользователи оставили много добрых комментариев и в адрес собаки и хозяину собаки.

 

Видео: Instagram/dpskontrol_125rus

 

Теги: видео , владивосток , необысное , новости регионов , смешное
Категории: Смешное Видео Общество Новости России Лента новостей

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