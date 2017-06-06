Украинский круизный лайнер "Генерал Ватутин" по неизвестным причинам вместо Одессы отправился в Россию

К этому часу появились новые подробности. Компания, которая занималась организацией туров на круизном лайнере "Генерал Ватутин", открестились от него.

По сообщениям СМИ, круизный лайнер типа море - река "Генерал Ватутин" вместо следующего порта назначения Одессы направился в Керченский пролив и следует курсом на порт Ростова-на-Дону.

Рейс начался 1 июня в Киеве. После Херсона лайнер должен был зайти в Одессу. Но вместо этого судно поменяло курс и направилось к Керченскому проливу, а сейчас идет в международный порт Ростова-на-Дону.

Сообщается, что на данный момент лайнер ничего не нарушил. В СМИ появилась информация, что у лайнера новый владелец, и на его борту находятся только члены экипажа.

Видео: YouTube/Андрей Шевцов

Фото:Indtagram/remembermeforever1