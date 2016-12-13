Появилось видео украинских активистов, жгущих покрышки на трассе под Киевом

Активисты частично перекрыли как минимум две трассы под Киевом. На КПП со стороны Житомира водители, недовольные новым запретом на авто с иностранными номерами, начали жечь покрышки.

На нескольких трассах под Киевом собрались протестующие водители. Все участники – обладатели автомобилей с иностранными регистрационными номерами. Им не нравится, что правительство решило принять закон. Запрещающий таким машинам находиться на территории страны более десяти дней.

Недовольные решением властей автолюбители собрались на нескольких трассах. В частности активисты точно есть на Одессой и Бориспольской трассе. Они собрались на КПП под Киевом. На Бориспольском КПП около 35 человек, но участники уверяют, что после обеда их станет больше. Чтобы привлечь внимание властей, протестующие применяют любимый на Украине способ – жгут покрышки.

Очевидцы сообщают, что активисты перекрыли две полосы движения. Из-за этого в районе скапливается пробка. Хотя сами участники акции в своих прямых эфирах подчеркивают, что они не блокировали дороги, а лишь частично перекрыли.

К месту сборища протестующих на Одесской трассе в Киеве также привезли покрышки. Рядом с ними дежурят отряды полицейских, которые не мешают акции.

Фото и видео: Facebook / Авто Евро Сила