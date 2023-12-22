Эксперт рассказал, нужно ли россиянам запасаться премиальными шинами

Петр Баканов объяснил, какие цены водителям следует ожидать на автомобильную резину.

Премиальная резина для легковых автомобилей подорожала на территории России за последний год на 34 процента, а стоимость шин бюджетной линейки незначительно снизилась. Такой информацией поделился с журналистами телеканала "360" автомобильный эксперт Петр Баканов. Он пояснил, что отечественные шинные предприятия ориентированы прежде всего на дешевые модели покрышек массового сегмента.

Если говорить о серьезных размерах резины — от 18 дюймов и выше, — то речь идет о каких-либо проверенных брендах, большинство из которых привозят из других стран. Все это ведет к тому, что подобная продукция дешеветь не будет — только дорожать. Исключения могут составить залежавшиеся на складах экземпляры 2022 года выпуска. Петр Баканов, журналист

Аналитик напомнил читателям материала в том, что приблизительно с апреля текущего года российские автомобилисты начнут "переобувать" свои транспортные средства. Если в мае покупать зимнюю резину, то тогда водители могут рассчитывать на какую-то скидку. Однако летняя резина будет более востребованной, а цены на нее, скорее всего, увеличатся.

Минпромторг не заинтересован в обратном выкупе заводов западными производителями.

Фото: Piter.tv