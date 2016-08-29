Украина обвинила российские спецслужбы в распространении вируса Petya

В конце июня украинские компании и ведомства пострадали от масштабной кибератаки, которая, по версии Киева, была направлена на "уничтожение важных данных".

Служба безопасности Украины обвинила Россию в причастности к кибератаке вируса Petya. В СБУ считают, что действия хакеров были направлены на "уничтожение важных данных".

Украинские власти заявили, что кибератака, которая преимущественно навредила компаниям и ведомствам Украины, была проведена теми же хакерскими группировками, что и атака на финансовую систему Украины в 2016 году. Это свидетельствует о причастности к атаке российских спецслужб, передает РБК сообщение СБУ.

В Киеве вирус Petya считают "прикрытием для масштабной атаки на Украину", так как у хакеров "отсутствовал реальный механизм" получения денег от зараженных пользователей. По версии СБУ, кибератака была направлена на "дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране".

Масштабная атака вируса-вымогателя Petya началась 27 июня 2017 года. Вирус блокировал компьютеры компаний, публикуя на экранах сообщения с требованием перевести сумму в биткоинах, равную 300 долларам. Атака задела украинское правительство, министерство инфраструктуры, аэропорт "Борисполь" и другие структуры. В России вирус атаковал ряд банков и предприятий, в том числе "Хоум Кредит" и "Роснефть".

Фото: gqindia.com