В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о российских пограничниках

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республикt задержали мужчину, с 2019 года помогающего Службе безопасности Украины в установлении личности российских пограничников. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства в комментариях ТАССу. Оперативники опубликовали в социальных сетях ролик, в котором задержанный мужчина объяснил, что был завербован киевскими агентами в 2019 году "на основе компрометирующих фактов". По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье за шпионаж.
С 2019 года выполнял их поручения, связанные с установкой персональных данных пограничников России, а также транспортных их средств.
подозреваемый на допросе
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Фото и видео: Telegram / УФСБ России по ЛНР, ТАСС
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