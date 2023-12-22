В ЛНР задержали мужчину, передававшего Киеву данные о российских пограничниках

Возбуждено уголовное дело из-за шпионажа.

Сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республикt задержали мужчину, с 2019 года помогающего Службе безопасности Украины в установлении личности российских пограничников. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы регионального управления силового ведомства в комментариях ТАССу. Оперативники опубликовали в социальных сетях ролик, в котором задержанный мужчина объяснил, что был завербован киевскими агентами в 2019 году "на основе компрометирующих фактов". По факту произошедшего ведется уголовное дело по статье за шпионаж.

С 2019 года выполнял их поручения, связанные с установкой персональных данных пограничников России, а также транспортных их средств. подозреваемый на допросе

ФСБ раскрыла сеть из 29 офисов по незаконному обналичиванию гривны в ДНР и на Запорожье.

Фото и видео: Telegram / УФСБ России по ЛНР, ТАСС