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Удмуртия: жуткая авария в Глазовскойм районе унесла жизни девушки и парня(фото)

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Еще трое пострадавших госпитализированы в больницу

Авария произошла накануне днем, 27 декабря, в Глазовском районе Удмуртии.

На 68 километре трассы Игра - Глазов 46 летний водитель грузовой "Газели" не учел тяжелых условий дороги и не справился с управлением авто. "Газель" вылетела на встречку, где совершила стокновение с автомобилем Daewoo Nexia.

Удар был настолько сильным, что легковушку расплющило и вынесло за пределы дороги. Сильные повреждения получила и "Газель". Двадцатилетние парень и девушка, сидевшие на задних сидениях "Нексии" от полученных травм скончались на месте аварии до приезда спасателей. С травмами различной тяжести были доставлены в больницу оба водителя и еще один пассажир легковушки.

Фото: Glazovlife

Видео: Piter.TV 

Теги: авария , гибдд , дтп , удмуртия , фото
Категории: Новости России ДТП

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