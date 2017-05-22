Участники нападения на Алексея Венедиктова в Петербурге задержаны

"Другая Россия" подтвердила факт задержания полицией всех участников нападения на Алексея Венедиктова в Петербурге.

Трое участников нападения на главного редактора "Эха Москвы" Алексея Венедиктова на Новой сцене Александринского театра задержаны. Об этом сообщает пресс-служба партии "Другая Россия". Дальнейшую судьбу людей, который облили известного журналиста виски и забросали агитационными листовками, решат правоохранители. Кроме того, в официальном сообщении по поводу акции "Веник в вискаре" национал-большевики объяснили свою позицию и отношение к главреду "Эха Москвы".

Таким образом ему напомнили о сговоре 2011 года, когда под принесенный Венедиктовым вискарь лидеры либеральной оппозиции договорились с представителями московской мэрии и администрации президента об уводе протестующих против фальсификации думских выборов масс с площади Революции на безопасную для властей Болотную. Кроме того, ему поставили в вину национал-предательскую позицию "Эха" относительно Крыма и Донбасса, а также посадку в тюрьму активиста "Другой России" Олега Миронова, - говорится в сообщении другороссов.

Ранее канал Piter.TV публиковал Видео: Нацболы вылили на Венедиктова три бутылки виски.

Видео: drugoros TV