Пастор на Geek Picnic обратился к Милонову

Совсем недавно в Пулковском парке прогремел научный бум 2017 года. На “Geek Picnic” корреспондентам Piter.tv удалось не только пообщаться с представителями разных сфер науки, но и запечатлеть обращение одного из участников фестиваля прямиком к российскому политику.

Geek Picnic - это не просто развлекательное мероприятие. Это событие, которое позволяет широким массам ознакомиться с новинками из сферы технологий, узнать, какие возможности сейчас открываются перед российской наукой и какие изобретения мы сможем увидеть уже в ближайшем будущем.

Фестиваль представил проект “Эмотиан”, который позволяет лучше понять другого человека. Этот сервис дополненной реальности выводит на экран устройства эмоции людей. Такая технология может использоваться, например, для определения качества обслуживания, уровня удовлетворенности клиентов или даже при игре в мафию.

Василий Александров, “Нейромафия”: “Мы на фестивале делаем игру, на некоторых участников надеваются нейроинтерфейсы, с помощью которых считываются эмоции в реальном времени. Затем выводим их на экран. Для этих игроков “Мафия” становится сложнее за счет того, что все видят их состояние, а для других участников игра становится интересней потому, что нужно интерпретировать эти эмоции. Эта идея достаточно новая. Организаторы внедрили технологию меньше месяца назад, в планах - сделать сбор “Нейромафии” регулярным.

Не только компании внедряют новые технологии в производство. В вузах уже растет новое поколение молодых ученых, которых интересует практическая полезность изобретений.

Никита Артикульный, студент ГУАП: “Мы занимаемся робототехническими устройствами, которые возможно применять в электроэнергетике, диагностировании. На фестивале мы представляем систему по очистке солнечных батарей.Эта система призывает отказаться людей от уборки вручную. Работает в автоматическом режиме способна очистить и продиагностировать состояние батареи. Самая проблема заключается в том, что вероятность травматизма человека большая,т.к. все солнечные батареи расположены на высоте, а работодатель несет ответственность за жизнь человека. Наша система способна исключить данный фактор”.

Одним из ключевых событий в этом году стал приезд известного ученого Ричарда Докинза. Как известно, профессор выступает за эволюционную теорию и даже выпустил книгу под названием “Бог как иллюзия”. Несмотря на недовольства политика Виталия Милонова, который раскритиковал выбор лектора для научного форума. Он также предложил пригласить оппозиционную точку зрения - богослова или теолога. Однако, организаторы не прислушались к словам депутата Госдумы.

А вот косплеерам такая идея пришлась по душе. На фестивале можно было увидеть гостей в костюмах католического священника и даже самого Иисуса. Один из участников фестиваля, облаченный в одеяние пастора, выступил со своим персональным обращением к политику: