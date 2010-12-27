Юноша погиб под электричкой у станции Дачное: машинист пытался предотвратить ЧП

Молодой человек получил смертельные ранения в результате наезда электрички около станции Дачное. Машинист подавал ему сигналы и предпринял экстренное торможение, но было уже поздно.

Очевидцы около полуночи в среду, 19 июля, сообщили об инциденте на железной дороге около станции Дачное. Оказалось, в 23.50 на перегоне Лигово – Броневая электропоезд совершил наезд молодого человека. Машинист заметил парня на путях и несколько раз подавал звуковой сигнал. Когда человек не отреагировал, сотрудник железной дороги применил экстренное торможение. Однако предотвратить наезд уже не получилось.

В результате ЧП смертельные ранения получил 20-летний петербуржец. Он скончался на месте. Свидетели написали в группе "Транспортный коллапс для жителей г. Красное Село", что недалеко от места происшествия нашли куртку погибшего с документами и телефоном.

Сотрудники правоохранительных органов сообщили о трагедии матери потерпевшего. Выясняются обстоятельства инцидента.