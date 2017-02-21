Фаната рока зарезали после концерта любимой группы в "Космонавте"

Следственный комитет разыскивает подозреваемого в убийстве 27-летнего мужчины, которого ударил ножом неизвестный в высоких ботинках. Полиция ищет подозреваемого.

Поздно вечером в субботу, 18 февраля, недалеко от концертного клуба "Космонавт" убили человека. 27-летний парень с девушкой возвращались с концерта группы The Exploited. На углу Бронницкой улицы и Клинского проспекта между потерпевшим и незнакомцем завязалась ссора. Злоумышленник ударил своего соперника ножом и скрылся.

На место прибыли врачи скорой помощи. Пострадавшего пытались реанимировать около получаса, однако все попытки оказались тщетны. Молодой человек умер в карете врачей.

Следственный комитет возбудил уголовное дело. Предполагаемого убийцу ищут. Нападавшего описали как мужчину с бритой головой. Он был одет в высокие ботинки.

Поклонники группы, тоже посетившие концерт, вспоминают, что среди зрителей были люди, бросавшие нацистское приветствие. В самом "Космонавте" подтвердили "Фонтанке", что случай произошел недалеко от клуба. Однако не связывают сам концерт и инцидент. В клубе не было драк, а небольшие конфликты посетителей улаживали охранники.