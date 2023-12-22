Петербуржец написал явку с повинной спустя 10 лет после преступления

В 2013 году обвиняемый избежал уголовной ответственности, создав себе ложное алиби.

Петербуржец написал явку с повинной спустя 10 лет после совершения преступления. Подробности рассказали в прокуратуре Адмиралтейского района.

По данным прокуратуры, 37-летний уроженец Татарстана обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

По версии следствия, в ночь с 10 на 11 мая 2013 года обвиняемый, находясь в одной из квартир дома по Гороховой улице, заподозрил одного из собутыльников в хищении денежных средств у хозяина квартиры. В ходе ссоры, будучи в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый нанес потерпевшему около 15 ударов по телу, в результате чего последний скончался спустя несколько часов на месте преступления.

В 2013 году обвиняемый избежал уголовной ответственности, создав себе ложное алиби. Угрозами он заставил свидетелей преступления рассказать, якобы потерпевший накануне смерти самостоятельно пришел в квартиру после ДТП, в котором он попал под автомобиль.

В 2023 году обвиняемый написал явку с повинной и дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Октябрьский районный суд.

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Фото: Piter.tv