  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Клуб "Манхэттен" закрылся в Петербурге
Сегодня, 13:21
152
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Клуб "Манхэттен" закрылся в Петербурге

0 0

Помещение, в котором располагалось заведение, будет изъято в ближайшие дни.

Смольный принял решение о расторжении договора аренды помещения на набережной Фонтанки, 90 к1, где находился знаменитый клуб "Манхэттен". Прощальная вечеринка состоялась в среду, 27 декабря. Об этом информируют представители заведения в соцсетях.

Все запланированные мероприятия в клубе отменены. Администрация клуба официально сообщила о том, что помещение клуба будет изъято в ближайшие дни. По словам арт-директора "Манхэттена" Марины Малышевой, контракт с арендатором помещения ООО "Водолей" , который являлся оператором клуба, случился неожиданно.

Комитет имущественных отношений (КИО) подтвердил, что договор аренды с компанией истёк в марте текущего года в соответствии с уведомлением об отказе от договора.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку после обрушения дома на Гороховой.

Фото: ВКонтакте / арт-клуб МАНХЭТТЕН (Никита Харитонов)

Теги: клуб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии