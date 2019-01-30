Клуб "Манхэттен" закрылся в Петербурге

Помещение, в котором располагалось заведение, будет изъято в ближайшие дни.

Смольный принял решение о расторжении договора аренды помещения на набережной Фонтанки, 90 к1, где находился знаменитый клуб "Манхэттен". Прощальная вечеринка состоялась в среду, 27 декабря. Об этом информируют представители заведения в соцсетях.

Все запланированные мероприятия в клубе отменены. Администрация клуба официально сообщила о том, что помещение клуба будет изъято в ближайшие дни. По словам арт-директора "Манхэттена" Марины Малышевой, контракт с арендатором помещения ООО "Водолей" , который являлся оператором клуба, случился неожиданно.

Комитет имущественных отношений (КИО) подтвердил, что договор аренды с компанией истёк в марте текущего года в соответствии с уведомлением об отказе от договора.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку после обрушения дома на Гороховой.

Фото: ВКонтакте / арт-клуб МАНХЭТТЕН (Никита Харитонов)