У кинотеатра "Родина" неизвестный пырнул ножом молодого человека из-за парковки

Очевидцы сообщают, что на Караванной улице произошел конфликт из-за парковки между молодым человеком и водителем BMW. Очевидцы утверждают, что первый мужчина госпитализирован с ножевым ранением.

Свидетели рассказывают об очередном дорожном конфликте, который закончился госпитализацией участника. На Караванной улице напротив кинотеатра "Родина" повздорили молодой человек и водитель на BMW. Стычка произошла около часа дня.

Подробности случившегося, со слов очевидцев, следующие: водитель ударил своего оппонента ножом.

- Он попросил лысеватова мужчину в коричневой куртке на БМВ, не парковаться, дабы занял это место, - написала Юлия Кудринецкая в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" (орфография автора сохранена).

Пострадавшего забрала скорая и увезла в Мариинскую больницу. О состоянии пострадавшего не известно. По словам очевидцев, второй участник конфликта был одет в коричневую куртку. Его также описывают, как "лысыватого".

Сегодня утром стало известно, что фаната рока зарезали после концерта любимой группы в "Космонавте". Пострадавший возвращался из клуба, где выступали The Exploited. На перекрестке Бронницкой улицы и Клинского проспекта между молодым человеком и незнакомцем завязалась стычка, которая закончилась ножевым ранением.