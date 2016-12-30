Пожилая петербурженка умерла при оплате книг в «Буквоеде» на Гражданском

На место происшествия вызвали скорую помощь, но к их прибытию пожилая любительница книг скончалась.

Пугающий инцидент произошел в четверг, 29 декабря, в книжном магазине "Буквоед" на Гражданском проспекте. Пожилая посетительница уже подошла к кассе и собиралась расплатиться за покупки. Она достала кошелек и тут, по словам продавца, у нее затряслись руки и она упала. Перепуганные сотрудники книжного вызвали бригаду скорой помощи. Но подоспевшим врачам спасать было уже некого – пенсионерка скончалась.

Информацию об инциденте передали в полицию. На место прибыли правоохранители. Эксперты осмотрели погибшую и никаких следов насильственной смерти не нашли. Тело направили в морг, чтобы провести необходимые тесты и узнать причину ее кончины.

Удалось установить личность пенсионерке. Скончавшейся женщине было 83 года.