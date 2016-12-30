Пенсионер обвиняет сотрудника петербургского метро в переломе ребра

По словам пострадавшего, инцидент произошел в четверг на станции метро «Пролетарская». Нов больницу пенсионера привезли с другой станции.

Странный инцидент произошел в петербургской подземке в четверг, 29 декабря. Со станции метро "Ломоносовская" в Александровскую больницу привезли 70-летнего жителя Невского района. Пациент поступил в медучреждение около восьми часов вечера. Во время осмотра врачи нашли у него перелом седьмого ребра слева.

О случаи сообщили в полицию. Правоохранительным органам пострадавший рассказал, что его травмировали в половину восьмого на станции "Пролетарской". По словам петербуржца, его ударил сотрудник службы контроля метрополитена.

Служители закона проверяют слова пострадавшего, сообщает АН "Оперативное прикрытие". Других подробностей пока нет.

А сегодня утром на Учительской улице под колеса авто попала женщина. Авария произошла около восьми утра. Под колесами внедорожника оказалась 80-летняя старушка. Как отмечают очевидцы, она переходила дорогу в неположенном месте.