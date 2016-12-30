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На Учительской улице под колеса авто попала женщина

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Утром 30 декабря 2016 года, в пятницу в Калининском районе Петербурга произошло ДТП, в котором под колеса внедорожника попала 80-летняя старушка. Как стало известно со слов очевидцев в сообществе spb_today, около восьми часов утра джип сбил пожилую женщину.

По предварительным данным, произошло это вне зоны регулируемого пешеходного перехода.

– Женщина была в красно-синей куртке, – прокомментировала одна из свидетельниц происшествия.

Сведения о состоянии пожилой женщины, которую сбил внедорожник "Мицубиши Аутлендер" уточняются.

Видео: архив  

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Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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