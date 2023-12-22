Ночью 7 мая в Ленобласти ожидаются заморозки до -8 градусов

Днём +4...+9 градусов.

В Ленинградской области ночью 7 мая ожидаются заморозки, днём будет не больше +9 градусов. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью в регионе ожидается переменная облачность, днём – облачно с прояснениями. Ночью будет без существенных осадков, утром на севере местами пройдёт небольшой снег, днём в большинстве районов также ожидается небольшой, местами умеренный мокрый снег, дождь. Ветер северо-восточный, северный ночью 3-8 м/с, днём 6-11 м/с.

Температура воздуха ночью 0...-5 градусов, местами до -8, днём +4...+9 градусов. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ранее Колесов рассказал о погоде в Петербурге и Ленобласти на этой неделе.

Фото: unsplash; МЧС