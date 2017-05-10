В мусорных баках у дома на Планерной раздался хлопок и начался пожар

Очевидцы сообщают, что около дома у Планерной улицы после хлопка начался пожар в павильоне с мусорными баками.

Жителей домов на Планерной улице напугал громкий хлопок. Похожий на взрыв звук раздался днем в среду, 10 мая. Около дома 23 корпус 1 на указанной улице что-то взорвалось в мусорных баках, которые находятся под специальным тентом. Сразу после взрыва начался пожар.

Очевидцы отмечают хорошую работу пожарных. Огнеборцы прибыли на место буквально через минуту после возгорания. Несмотря на своевременную помощь, двор заволокло дымом. Причины пожара еще предстоит выяснить.

Пользователи группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" предполагают, что ЧП произошло из-за шалости детей, выбросивших в мусорку петарду. Также инцидент мог возникнуть из-за горящего мусора в контейнере: огонь нагрел какой-то опасный предмет, и он сдетонировал.

Ранее Piter.tv сообщал. что на Литейном ночью горел особняк 1830 года постройки.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург