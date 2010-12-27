На Литейном ночью горел особняк 1830 года постройки

В центре Петербурга в ночь на 10 мая горело историческое здание на Литейном проспекте.

СМИ сообщают о пожаре в историческом особняке, расположенном на Литейном проспекте. Сегодня ночью, 10 мая, здесь горело здание №58: речь идет о четырехэтажном доме 1830 года постройки. По данным МЧС, около 3 часов ночи здесь загорелась дверь одной из коммунальных квартир на третьем этаже. Вскоре огонь перекинулся на соседние квартиры и даже добрался до четвертого этажа.

Пожарным пришлось снести двери и частично разобрать межэтажные перекрытия, чтобы побороть огонь. Только к шести утра пожар был полностью потушен. К счастью, никто из местных жителей не пострадал, им даже не понадобилась эвакуация. Сильнее всего от огня и гари пострадала сама парадная, двери в квартиры и потолок. На месте ЧП работали 9 пожарных и 2 расчета.

Отметим, что сейчас в здании № 58 находятся коммунальные квартиры по 8-9 комнат. Ранее здесь располагалось издательство Б.М. Вольфа. Дом пережил Революцию и блокаду. По соседству с особняком располагается Мариинская больница.