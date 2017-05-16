В университете Бонч-Бруевича незаконно сдавали помещения в аренду

Антимонопольная служба Петербурга установила, что в университете телекоммуникаций имени профессора А.М. Бонч-Бруевича сдавали в аренду помещения с нарушением закона.

Комиссия федеральной антимонопольной службы рассматривала дело университета телекоммуникаций в понедельник, 15 мая. Специалисты УФАС нашли нарушение закона в 12 договорах аренды. Как сообщают в пресс-службе управления ФАС по Петербургу, федеральное имущество сдавалось без проведения торгов. Это нарушает закон о защите конкуренции. Разбирательство проходило после обращения УФСБ по Петербургу и Ленобласти.

На прошлой неделе Рiter.tv сообщал, что ФСБ провела обыск в университете имени Бонч-Бруевича. Оперативные мероприятия были связаны с расследованием дела о превышении должностных полномочий. В пятницу, 12 мая, ректора вуза Сергея Бачевского задержали и отправили под домашний арест.

Сегодня стало известно, что ФСБ с 10 утра обыскивает офисы Дирекции транспортного строительства и "Пилона". Причины следственных мероприятий пока не известны.

Видео: УФСБ по Петербергу и Ленобласти