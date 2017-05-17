Жуткие новости из Тосно: около озера в машине нашли труп иностранки

Бездыханное тело 36-летней женщины обнаружили в чужом автомобиле у Пендиковского озера. Известно, что погибшая не была уроженкой России.

В минувший вторник, 16 мая, в Ленинградской области на лесной дороге обнаружили труп 36-летней иностранки. Инцидент произошел около девяти часов вечера в Тосненском районе недалеко от Пендиковского озера. Местные жители, шокированные находкой, незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили там отечественную легковушку с госномером Ленобласти, которая принадлежит 41-летней женщине. На переднем сидении "ВАЗа" находилось бездыханное тело молодой иностранки. По предварительным данным, она была уроженкой Украины или Молдовы.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. При осмотре трупа следов насильственной смерти выявлено не было. Предположительно, женщина скончалась из-за проблем со здоровьем.

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