Страшные новости из Волхова: женщина утонула в собственной ванне

В Ленобласти местные жители обнаружили бездыханное тело 46-летней родственницы в переполненной водой ванне.

В минувшее воскресенье, 14 мая, в Волховском районе 46-летняя женщина утонула в собственной ванне. Инцидент произошел в поселке Сясьстрой. Бездыханное тело погибшей обнаружили ее родственники. Они незамедлительно обратились за помощью в спасательные службы.

Прибывшие на место происшествия специалисты констатировали смерть местной жительницы. При осмотре трупа следов насильственной смерти выявлено не было.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали трагедии. По предварительным данным, женщина утонула. Труп направлен в морг для дальнейшего обследования. В ближайшем будущем эксперты смогут назвать истинную причину смерти. Пока же обстоятельства происшествия остаются загадкой.

Ранее мы сообщали, что взбухший труп мужчины выловили из ручья в Тосно. Предположительно, бездыханное тело пенсионера пролежало в воде примерно полтора месяца.