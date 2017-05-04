Жуткое видео из Ставрополя: легковушка вылетела на встречку и протаранила грузовик

Трассу на Северном Кавказе не поделили два транспортных средства. В результате серьезной аварии пострадали три человека.

В минувшую среду, 3 мая, под Ставрополем столкнулись "ВАЗ-21074" с прицепом и "КамАЗ". Инцидент произошел на 27-м километре автодороги "Ставрополь – Изобильный – Красногвардейское". Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, удалось зафиксировать на видео последствия крупной аварии.

Предположительно, 31-летний водитель отечественной легковушки решил пойти на обгон. Мужчина вылетел на встречку, однако не справился с управлением и на большой скорости протаранил грузовик. На кадрах можно заметить, что от удара легковушку буквально смяло, а прицеп и вовсе угодил в кювет.

В результате серьезного ДТП пострадали три человека: виновник аварии и два его пассажира, 49-летний житель Новоалександровки и 20-летний житель Ставрополя. Всех госпитализировали в больницу.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия. Известно, что ранее владелец отечественной легковушки уже был оштрафован за превышение скорости.

Недавно мы сообщали, что в сети появилось жесткое видео из Астрахани: легковушка протаранила грузовик.



Видео: Youtube, ЧП Ставрополь