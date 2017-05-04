Жесткое видео из Астрахани: легковушка протаранила грузовик

Трассу в Каспийской столице не поделили два автомобиля. В результате крупной аварии пострадала виновница ДТП. С многочисленными травмами женщину госпитализировали.

В минувшую среду, 3 мая, в Астрахани отечественная легковушка протаранила грузовик. Инцидент произошел днем на улице Кубанская. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Кроме того, последствия страшной аварии удалось зафиксировать на видео.

Предположительно, 37-летняя автоледи не справилась с управлением и на большой скорости въехала под грузовик. На кадрах можно заметить, что от удара "ВАЗ-2106" буквально смяло. Также пострадала задняя часть габаритного транспортного средства.

В автокатастрофе многочисленные повреждения получила и виновница ДТП. В срочном порядке женщину госпитализировали в больницу. Известно, что медики диагностировали у нее черепно-мозговую травму, рваную рану руки и ушибы.

В настоящее время правоохранители устанавливают детали происшествия.

Ранее мы сообщали, что появилось видео из Воронежа: после ДТП мотоцикл разорвало на части.



Видео: youtube, Каспий Инфо