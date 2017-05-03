Жесткое видео из Воронежа: после ДТП мотоцикл разорвало на части

Московский проспект не поделили два транспортных средства. В результате столкновения мотоциклиста отбросило на несколько метров вперед, а его байк разорвало на куски.

В минувший вторник, 2 мая, в Воронеже дорогу не поделили легковушка и мотоцикл. Инцидент произошел на Московском проспекте недалеко от памятника Славы и улицы Беговой. Очевидцы происшествия незамедлительно бросились на помощь пострадавшему. Кроме того, момент столкновения попал в объектив камеры видеорегистратора.

На кадрах можно заметить, как от удара мотоцикл вместе с водителем отбрасывает на несколько метров вперед. Молодой парень перелетает через транспортное средство, которое буквально разлетается на куски. Спустя некоторое время ему удается подняться на ноги самостоятельно.

Любопытно, что на пострадавшем не было никакой защиты, кроме шлема.

В настоящее время устанавливаются детали происшествия. По предварительным данным, мотоциклист отделался легкими травмами, а вот его транспорт разорвало пополам.

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