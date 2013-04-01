В Ленобласти таксиста ограбили и запихнули в багажник

Три человека азиатской внешности напали на таксиста с ножом. Они обокрали водителя и выкинули его в лесу.

Сегодня в районе 2 часов ночи на таксиста во Всеволожском районе Ленинградской области напали пассажиры. Инцидент произошел недалеко от поселка Углово. Во время поездки двое мужчин и женщина азиатской внешности достали предмет, похожий на нож. Они обещали воспользоваться им, если таксист не отдаст свои деньги. В итоге, грабители забрали мобильные телефоны, куртку и немного наличных денег. После самого ограбления, видимо, чтобы водитель не дал отпор, пассажиры связали его и кинули в багажник. Затем они доехали на машине до поселка Мурино. Возле березовой аллеи они оставили транспортное средство с мужчиной, а сами поспешили скрыться.



Заявление в полицию от таксиста поступило в районе 5 часов утра. В данный момент сотрудники полиции выясняют детали происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются найти злоумышленников. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела. По словам потерпевшего, грабителям на вид 25-27 лет, они азиатской внешности.

Впрочем, бывает и обратная ситуация, когда водитель нападает на клиентов . К конце ноября В Московской области таксист отравил пассажиров мандаринами.