Топ интимных фото Дарьи Клишиной

Вчера, 15 января, прыгунья Дарья Клишина отпраздновала свой День рождения. Мы же напоминаем, что Клишина не только большая спортсменка, но и настоящая красотка.

Наш портал уверен, что, если бы не спорт, то Дарья Клишина могла бы стать самой красивой супермоделью в мире. Но пока что девушка готовится к новым соревнованиям после нервного олимпийского года. Мы же решили изучить ее страницу в Instagram и нашли там немало прекрасных фото. Вот самые горячие и интимные из них.

Видео и фото: dariaklishina