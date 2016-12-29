Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Каналы Piter Light
Сегодня, 16:37
5
Butenko
29345
Код вставки плеера

Топ интимных фото Дарьи Клишиной

0
 
 

Вчера, 15 января, прыгунья Дарья Клишина отпраздновала свой День рождения. Мы же напоминаем, что Клишина не только большая спортсменка, но и настоящая красотка.

 Наш портал уверен, что, если бы не спорт, то Дарья Клишина могла бы стать самой красивой супермоделью в мире. Но пока что девушка готовится к новым соревнованиям после нервного олимпийского года. Мы же решили изучить ее страницу в Instagram и нашли там немало прекрасных фото. Вот самые горячие и интимные из них.

Видео и фото: dariaklishina

 
Теги: instagram , дарья клишина , прыжки в длину , фото
Категории: Piter Light

Оставить комментарий

    17.08.2016
    17:13
    Лев Ливанов Ответить

    Красивая? Хреново у автора с девчонками.Выше 10 места- за счастье.

    15.08.2016
    16:26
    Игорь Кунин Ответить

    красавица,умница и почти комсомолка. Победы на стартах и удачи во всем остальном.

    15.08.2016
    15:28
    Дроздов Владимир Ответить

    Победы Тебе!

    15.08.2016
    15:27
    Дроздов Владимир Ответить

    Ты ! ЛУЧШАЯ.

    15.08.2016
    15:26
    Дроздов Владимир Ответить

    Держись Даша!!!

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5