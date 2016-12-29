Телефонный террорист "выгнал" из торгового центра 750 человек

Накануне неизвестный угрожал взрывом в ТРК "Ульянка"

Накануне около семи часов вечера в службу "112" позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что оставил в торгово-развлекательном комплексе "Ульянка" сумку со взрывным устройством. Других подробностей телефонный террорист не сообщил.

Сотрудников торгового центра и его посетителей – в общей сложности около 750 человек – пришлось эвакуировать. С 19:45 до 21:40 проводилась эвакуация обслуживающего персонала и посетителей. При осмотре ТРК, как водится, ничего подозрительного не обнаружили.

Сотрудники полиции установили, что номер, с которого было сделано сообщение о якобы заложенной в ТРК "Ульянка" бомбе, зарегистрирован на 61-летнего жителя Колпино. При выезде наряда в квартиру на Пролетарской улице двери никто не открыл.

Проводится проверка. Звонившего ищут.

Видео: из архива instagram