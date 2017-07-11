Таксист в Пулково вернул забывчивой пассажирке сумку с драгоценностями

62-летняя пассажирка едва не улетела за границу без своих бриллиантов

В Петербурге женщина едва не лишилась всех своих украшений из-за забывчивости. 62-летняя петербурженка отправилась в аэропорт Пулково на такси, чтобы зарегистрироваться на рейс и улететь из России. Когда она выходила из автомобиля, забыла в нем сумочку.

Стоимость забытого в сумочке на сиденье имущества составила примерно полмиллиона рублей, причем в сумке лежали не только дорогие украшения, но и деньги, и документы. Уже в аэропорту, собираясь улетать за границу, она обнаружила пропажу.

Таксист же нашёл у себя сумку и сдал её в пулковское бюро находок. Женщина тем временем обратилась в полицию, правоохранители оперативно нашли 22-летнего таксиста, и тот «привёл» их к сумке.

Видео: архив