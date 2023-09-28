В Луганске задержаны подозреваемые в мошенничестве под предлогом продажи ценных монет

В МВД РФ раскрыли преступную схему на территории ЛНР.

Сотрудники российских правоохранительных органов по Луганской Народной Республике во взаимодействии со сводным отрядом полиции МВД России пресекла деятельность группы лиц, участники которой под предлогом продажи антикварных монет похищали денежные средства граждан. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что аферисты подходили к гражданам на улице и предлагали приобрести драгоценные монеты. За подтверждением их стоимости они предлагали потерпевшим пройти к ближайшему ломбарду.

Чтобы убедиться в ее подлинности, предлагали зайти в ближайший ломбард. После того как работник заведения подтверждал высокую стоимость монеты, потерпевшие покупали всю партию. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Однако позже обманутые клиенты понимали, что из драгоценного металла была изготовлена единственная монета, которая и проходила проверку. Остальные денежные средства не представляли из себя никакой ценности. В настоящее время зафиксировано несколько криминальных случаев мошеннических действий. Злоумышленники получили в общей сложности доход в размере более миллиона рублей. Оперативники смогли найти и задержать пятерых жителей Ставропольского и Краснодарского краёв, против которых ведется уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

Из Черногории экстрадирован россиянин, который находился в международном розыске.

Фото и видео: МВД Медиа