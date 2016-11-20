Супергеройское видео: Человек Паук прилетел в Англию, чтобы поболеть за "Манчестер Сити"

В Англии во время матча Кубка страны между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" на поле выбежал болельщик в костюме известного супергероя из комиксов, — Человека-паука, — чтобы повеселить болельщиков и приободрить игроков

Как уточняет пользователь видеоролика, опубликованном в YouTube, Спайдермен выбежал на поле в компании ещё одного болельщика на газон, когда "Манчестер Сити" окончательно разгромили соперников со счётом 5:0.

Однако, не стоит забывать, что подобные выходки, несмотря на весёлый настрой и всеобщий интерес, являются нарушением правопорядка. Именно поэтому весельчаков задержали стюарты, в то время как первые решили устроить театральную постановку в штрафной "Вест Хэма", изобразив эпизод с назначением пенальти в ворота команды, который произошёл в первом тайме.

Игра завершилась уверенной победой "Манчестера" — 5:0. "Горожане" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.



Видео: YouTube, Johnny Tyson