Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт Футбол в России и Европе
Сегодня, 16:07
0
Nutshell
11
Код вставки плеера

Супергеройское видео: Человек Паук прилетел в Англию, чтобы поболеть за "Манчестер Сити"

0
 
 

В Англии во время матча Кубка страны между "Вест Хэмом" и "Манчестер Сити" на поле выбежал болельщик в костюме известного супергероя из комиксов, — Человека-паука, — чтобы повеселить болельщиков и приободрить игроков

Как уточняет пользователь видеоролика, опубликованном в YouTube, Спайдермен выбежал на поле в компании ещё одного болельщика на газон, когда "Манчестер Сити" окончательно разгромили соперников со счётом 5:0.
 
Однако, не стоит забывать, что подобные выходки, несмотря на весёлый настрой и всеобщий интерес, являются нарушением правопорядка. Именно поэтому весельчаков задержали стюарты, в то время как первые решили устроить театральную постановку в штрафной "Вест Хэма", изобразив эпизод с назначением пенальти в ворота команды, который произошёл в первом тайме.
 
Игра завершилась уверенной победой "Манчестера" — 5:0. "Горожане" пробились в 1/16 финала Кубка Англии.
 
Видео: YouTube, Johnny Tyson
 
Теги: вест хэм , манчестер сити , футбольные болельщики , футбольный клуб , человек паук
Категории: Лента новостей Мировые новости Спорт Футбол в России и Европе

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5