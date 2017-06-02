Цирк на Фонтанке через суд заставили заплатить 45 млн за гастроли клоуна Олега Попова

Арбитражный суд взыскал с Цирка на Фонтанке 45 миллионов рублей. Сумма – это долг учреждения за гастроли клоуна Олега Попова "Пусть всегда будет солнце".

Цирк на Фонтанке заплатит 45 миллионов за гастроли народного артиста СССР клоуна Олега Попова. Учреждение задолжало кругленькую сумму ООО "Праздник" за шоу "Пусть всегда будет солнце".

Устроитель гастролей подал жалобу в суд. Как сообщают в пресс-службе Арбитражного суда, просьбу ООО "Праздник" удовлетворили. Поэтому теперь Цирк на Фонтанке заплатит долг по договору.

Это не единственные проблемы Цирка с этой программой. Ранее по жалобе ООО "Международная цирковая компания" ФАС проверяла конкурс на закупку гастролей Олега Попова. Антимонопольщики через суд пытались оштрафовать цирк. Однако его представители смогли доказать свою правоту. Суд не удовлетворил жалобу ФАС.

Ранее Piter.tv сообщал, что ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке на 200 тысяч за программы ко Дню Победы.