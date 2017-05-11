ФАС оштрафовала Цирк на Фонтанке на 200 тысяч за программы ко Дню Победы

Управление Федеральной антимонопольной службы Петербурга выписало штраф Цирку на Фонтанке за нарушения при закупке цирковой программы "Салют Победы".

Петербургское УФАС приняло решение оштрафовать Большой Санкт-Петербургский госцирг или Цирк на Фонтанке. Постановление о наложении санкций вынесли еще 5 мая, однако сегодня, 11 мая, о них объявила пресс-служба ведомства.

ФАС нашла нарушения при закупке цирковой программы к 9 Мая прошлого года – "Салют Победы". Жалобу на цирк подала компания МЦК. Дело в том, что закупка с начальной ценой более 7,7 миллионов рублей закончилась неправомерным заключением договора с Роцирком. Как установили в службе, контракт был подписан без проведения торгов. Кроме того, Цирк на Фонтанке нарушил сроки размещения и извещения о закупке.

В результате за все нарушения Большой Санкт-Петербургский госцирк заплатит штраф в размере 200 тысяч рублей.

На прошлой неделе Piter.tv сообщал. что ФАС не понравились миллиардные аукционы Смольного на ремонт дорог. Власти города позже все -таки заключили договоры с компаниями, выигравшими торги.