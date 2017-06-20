Искусствовед Баснер не будет платить 16 млн за продажу поддельной картины "В ресторане"

Петербургский суд отклонил иск коллекционера Андрея Васильева, который требовал 16 миллионов рублей с искусствоведа Елены Баснер, которая участвовала в продаже поддельной картины "В ресторане".

Во вторник, 20 июня, Дзержинский суд Северной столицы рассматривал иск коллекционера Андрея Васильева к искусствоведу Елене Баснер. Мужчина требовал выплатить ему 16 миллионов рублей от ранее оправданной женщины. В заявлении говорилось, что искусствовед продала коллекционеру картину Бориса Григорьева "В ресторане" за 250 тысяч долларов. Покупка происходила через посредника, эксперт убедила последнего в подлинности картины, что впоследствии оказалось неправдой.

Защитники Баснер настаивали, что она выступала не как продавец, а посредник. В иске было сказано, что если лицо получило деньги от продажи, то обманутый коллекционер имеет право требовать возмещения. По данным заявления, искусствовед средства с продажи копии получила.

Также сторона обвиняемой просила отказать в иске из-за срока давности. В итоге судья Ольга Князева встала на сторону искусствоведа. Ранее Баснер оправдали в деле о мошенническом хищении денег Васильева. Умысел искусствоведа сочли недоказанным.