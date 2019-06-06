В четверг, 6 июня, стало известно, что семья душевнобольного пенсионера выплатит 200 тысяч петербургскому метрополитену. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.
Истец просил взыскать 653 234 рубля 73 копейки в счет возмещения вреда, причиненного преступлением. Суд требования истца удовлетворил частично. С Анны Геннадьевны Валяевой, как единственной трудоспособной в семье, взыскано 188 686 рублей 76 копеек...В удовлетворении остальной части требований отказано
сказано в сообщении
Напомним, что зимой прошлого года пенсионер в алкогольном опьянении решил прокатиться по подземному переходу метро "Московская" на своем автомобиле. К счастью, никто не пострадал.
После мужчину отправили на принудительное лечение в психбольницу. Отметим, что Геннадий Валяев уже лежал в психушке с диагнозом шизофрения параноидная.
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Видео:Piter.TV
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