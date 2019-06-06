Благодаря бдительности водителя трамвая ЧП удалось избежать.

В четверг, 6 июня, на Васильевском острове от жары расплавились трамвайные рельсы. Горожане выложили в сеть видео с места событий.

По словам очевидцев, рельсы не выдержали жаркой петербургской погоды. "Даже рельсы с ума сходят от такой жары, ни то что петербуржцы", шутят горожане.

Известно, что благодаря бдительности водителя трамвая ЧП удалось избежать. Однако на месте собралась огромная пробка.

Как сообщают в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс", в данный момент рельсы починили, движение возобновлено.

Напомним, что 6 июня - самым жаркий день в Петербурге с начала года. Столбик термометра достиг 31 градуса тепла.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снесли незаконные летние кафе.

Видео: дтп и п петербург/вк, youtube