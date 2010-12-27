В Петербурге снесли незаконные летние кафе

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

В Санкт-Петербурге ликвидировали несколько незаконных торговых точек. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по контролю за имуществом.

В ходе мероприятий участки были освобождены от незаконного использования. Эксперты обошли территорию на Гражданском проспекте, шоссе Революции и Индустриальном проспекте. КПИ ликвидировал незаконную террасу площадью 64 квадратных метра, а также два незаконных летних кафе. Сотрудниками ведомства было вывезено 120 единиц уличной мебели.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы о самовольном размещении торговых объектов на городской земле.

Фото: КПИ