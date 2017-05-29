Адвокат устроившего марш голых проституток Дацика возмущен продлением ареста на полгода

Василеостровский районный суд продлил на полгода арест Вячеслава Дацика, который в мае прошлого года заставил работниц и клиентов публичного дома идти голыми по улицам.

В понедельник. 29 мая, в Василеостровском районном суде рассматривали продление меры пресечения для "Рыжего Тарзана" Вячеслава Дацика. По решению специалистов Дацику еще на полгода продлили его пребывание в изоляторе Кресты.

Адвокат "Рыжего Тарзана" Андрей Федоров уверен, что арест его подзащитного противозаконен. Он настаивает на том, что половину обвинений с Дацика сняли во время предварительных следствий. Также адвокат рассказал телеканалу "Санкт-Петербург", что никто из потерпевших на судебные процессы не приходит.

В мае прошлого года мужчина вломился в публичный дом на Васильевском острове и вывел оттуда всех сотрудниц и клиентов. Он с товарищами заставил ночных бабочек и их поклонников идти голыми по улице. Сейчас его обвиняют в разбое и нарушении неприкосновенности жилища.

Ранее Piter.tv сообщал, что Дацик попытался сбежать при конвоировании из здания суда в Петербурге.

Видео: пресс-служба Главного управления Росгвардии