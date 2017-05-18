Дацик попытался сбежать при конвоировании из здания суда в Петербурге‍

Сотрудники Росгвардии пресекли попытку сбежать из-под стражи Вячеслава Дацика при его конвоировании из здания суда

Одиозный Вячеслав Дацик – участник боев без правил, более известный как "националист Рыжий Тарзан" – накануне пытался бежать из-под конвоя после выхода из зала суда. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщили в ведомстве, в среду, 17 мая 2017 года в суде рассматривался вопрос о продлении Дацику срока ареста. Судья счел, что Рыжий Тарзан вел себя во время заседания несдержанно и агрессивно, и принял решение о том, чтобы выдворить его из зала суда.

"При препровождении его из зала подсудимый оказал физическое сопротивление и нанес телесные повреждения одному из сотрудников полиции, осуществлявших конвоирование, и попытался покинуть зону охраны. Сотрудники ОМОН ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, обеспечивавшие безопасность во время судебного заседания, незамедлительно пресекли попытку скрыться из-под стражи и задержали подсудимого на месте происшествия", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, под арестом Вячеслав Дацик находится почти год. Арестован он был после того, как ночью 18 мая 2016 года Дацик напал на подпольный публичный дом на Васильевском острове, выгнал проституток и их клиентов голыми на улицу и отвел в полицию. По версии СК, подобные действия он пытался повторить в соседнем Петроградском районе, но перепутал одну из постоялиц мини-отеля с жрицей любви. С 19 мая 2016 года Вячеслав Дацик находится под арестом в "Крестах".

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