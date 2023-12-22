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У Смольного планируют построить объект гражданской обороны
Вчера, 22:51
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У Смольного планируют построить объект гражданской обороны

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Его площадь составит 720 "квадратов".

Один из российских банков инициировал доработку проекта планировки земли у Смольного в Центральном районе Петербурга в течение года. В него входят объект гражданской обороны и здание суда. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте городской администрации 25 марта. 

Согласно документу, объекты появятся на территории, которая ограничена Смольной набережной, Таврическим переулком, Таврической и Орловской улицами. На ней хотят построить убежище вместимостью 1 тыс. человек на площади 720 "квадратов" и семиэтажное здание второго апелляционного суда общей юрисдикции на 2,1 тыс. "квадратов". 

Проект планировки не новый – в администрации Петербурга намерены отредактировать старое постановление от 2008 года, передает "Фонтанка".

Ранее на Piter.TV: новые социальные объекты построят в "Балтийской жемчужине".

Фото: сайт Смольного

Теги: здание суда, убежище
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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