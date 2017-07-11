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Студентка выпала из окна 9 этажа и чудом выжила в Петербурге

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За здоровье восемнадцатилетней девушки борются врачи

В ночь на вторник, 11 июля 2017 года, в одну из детских городских больниц Петербурга привезли несовершеннолетнюю студентку с тяжелейшими травмами. По предварительным данным, девушка выпала из окна квартиры, расположенной на 9 этаже.

Девушку госпитализировали с кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, открытым переломом правого бедра, закрытым переломом правой голени, ушибом органов брюшной полости, переломом крестцового отдела позвоночника. Врачи оценивают ее состояние как крайне тяжелое. 

Семнадцатилетнюю девушку с признаками падения с высоты нашли тем же вечером у дома №29/1 по проспекту Культуры. 

Видео: архив

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Категории: Происшествия Новости СПб

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