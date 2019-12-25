Девочка залезла на диван и упала с четвертого этажа в Ленобласти

Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, помещена на отделение реанимации.

В среду, 16 августа, в экстренные службы поступило сообщение о том, что на улице Дзержинского в посёлке Мга ребёнок выпал с высоты 4-го этажа. Об этом стало известно Piter.TV.

Трёхлетнюю девочку доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и катотравмой. Пострадавшая находится в тяжёлом состоянии, помещена на отделение реанимации.

Установлено, что утром девочка залезла на диван, расположенный рядом с окном, открыла окно, и, облокотившись на москитную сетку, выпала наружу. Семья полная, на учете в ПДН не состоит.

Ранее мы сообщили о том, что двухлетний ребёнок выпал со второго этажа в Сосновом Бору.

Фото: Piter.TV