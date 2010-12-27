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Строительство аэроэкспресса до "Пулково" могут начать в 2018 году
Сегодня, 12:09
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Asyaromanenkova
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Строительство аэроэкспресса до "Пулково" могут начать в 2018 году

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Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что строительство аэроэкспресса из воздушной гавани начнет не позднее третьего квартала 2018 года. Сейчас стоимость проекта оценивают в 23,3 миллиарда рублей.

Во второй половине 2018 года в Северной столице начнется стройка и монтаж аэроэкспресса до "Пулково". В текущем году комитет по инвестициям разрабатывает концепцию проекта. Также будут изменены Генплан и правила землепользования и застройки города. Кроме того, будет разработан проект планирования линейного объекта.

Ленгипротранс просчитал маршруты от аэропорта до Балтийского и Витебского вокзалов. Установлен и график движения электричек на участке Витебского направления: поезда будут ездить каждые 20 и 30 минут.

"Примыкание новой линии от аэропорта предусмотрено в районе железнодорожной станции "Шушары". Время пути от Витебского вокзала до аэропорта "Пулково" – 25 минут", - рассказал вице-губернатор Игорь Албин в интервью "Интерфаксу".

Стоимость проекта при нынешних ценах – 23,3 миллиарда рублей. В сумме уже учтено строительство станции в "Пулково", закупка состава. Деньги на аэроэкспресс город планирует получить из бюджетного кредита, инвестиционной программы РЖД, бюджета Петербурга и средства концессионера.

Теги: аэропорт , аэроэкспресс , новости спб , пулково , строительство аэроэкспресса в петербурге , электричка
Категории: Новости СПб

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