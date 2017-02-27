Страшная авария на Энгельса: автомобиль такси впечатался в трамвай

По предварительным данным, в аварии есть пострадавшие

Около девяти часов вечера понедельника, 27 февраля 2017 года, на проспекте Энгельса, в районе пересечения с улицей Рашетова, произошла серьезная авария. Там, по сообщениям очевидцев, легковой автомобиль Gettaxi на большой скорости впечатался в трамвай лоб в лоб.

– Солярис службы Gett taxi разложился об трамвай на проспекте Энгельса в сторону Рашетовой улицы, – прокомментировал один из свидетелей происшествия. – Спасатели похоже вырезают, лежат носилки на земле. Стоит скорая. У машины левая сторона вмята до правого пассажирского сиденья.

Со своей стороны в региональном управлении ГИБДД прокомментировали, что авария произошла в 21:10 на проспекте Энгельса у дома №96. Водитель автомобиля "Хундай Солярис" выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с трамваем №20.

В результате ДТП пострадал 25-летний пассажир иномарки. В тяжелом состоянии он был госпитализирован работниками скорой медицинской помощи.

Видео: инстаграм

Фото: spb_today