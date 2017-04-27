Подготовка к "Евровидению": СБУ ловили "террористов" в Киеве

Власти Украины уверены, что масштабный песенный конкурс привлечет десятки тысяч туристов. И для того, чтобы обеспечить должную безопасность, СБУ совместно с Нацгвардией провели антитеррористические учения.

Популярный песенный конкурс "Евровидение-2017" начнется уже через две недели. По предположениям Киева, данное мероприятие привлечет в город десятки, если не сказать сотни, тысяч туристов. Естественно, при таком стечение обстоятельств необходимо повышать требования безопасности. Именно поэтому недавно Службы безопасности Украины вместе с Национальной гвардией провели антитеррористические учения на территории Международного выставочного центра.

Впрочем, судя по кадрам, ловля "террористов" больше походила на спецоперацию. Неужели Киев снова готовится к "войне"?

Любопытно, что Василий Вовк, бывший экс-глава следственного управления СБУ, в одном из своих интервью сообщил, будто в стране остались еще такие личности, которые ради собственного пиара "готовы поджечь коробок спичек с дымовой шашкой". Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее мы передавали, что Киев опустился в глазах Евросоюза .



Видео: youtube, Служба безпеки України