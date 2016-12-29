Жуткое видео из США: стая черных птиц атаковала автомобилистов в Хьюстоне

Данный видеоролик напоминает нашим соотечественникам кадры из фильма "Ночной дозор"

Видеоролик был снят вечером 20 января на одном из шоссе в городе Хьюстон штата Техас в США.

Огромная стая черных птиц кружила над небоскребами и атаковала автомобили, движущиеся на большой скорости по дороге. Отдельные особи пикировали прямо на автомобили.

Почему птицы сбились в огромную стаю, почему так необычно вели себя - остается загадкой. Орнитологи предполагают, что это могли быть или дрозды, или вороны, или граклы. Птицам в стае легче согреться и добыть себе пропитание, но почему они так странно вели себя, орнитологи не дают ответа. Хотя сообщают, что такое необычное поведение птиц было зафиксировано и годом ранее, и прошлой осенью.

Нашим же соотечественникам кадры видео из Хьюстона напоминают о российском блокбастере "Ночной дозор", снятый по роману С. Лукьяненко.

Видео: YouTube/ Noemi Salazar